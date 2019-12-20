مدرب مونتيري: بعض اللاعبين عادوا إلى المكسيك ولن يشاركوا أمام الهلال

أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي لكرة القدم يوم الجمعة، أن التشكيلة التي سيخوض بها مباراته أمام الهلال السعودي ، قادرة على تحقيق الفوز رغم سفر عدد من اللاعبين إلى المكسيك للاستشفاء والاستعداد للمباراة التالية المهمة في نهائي الدوري المكسيكي.

ويلتقي مونتيري المكسيكي مع الهلال السعودي السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وقال أنطونيو محمد في المؤتمر الصحافي: لدينا فريق قوي ومن الطبيعي أن يكون لدينا لاعبون جاهزون للفوز بالمباراة القادمة. اتخذنا قرارا بعودة بعض اللاعبين إلى المكسيك لحاجتهم إلى الاستشفاء. المباراة مهمة وبعض اللاعبين سيشاركون للمرة الأولى بالبطولة ولكنهم في النهاية من لاعبي مونتيري.

وأوضح: المباراة مهمة للغاية بالنسبة للفريق وللاعبين. كل من سيشاركون في مباراة كان يمكنهم اللعب في مباراة النهائي. لا يمكن التقليل من شأن أي لاعب هم ينتمون لنفس الفريق. كل من حضر إلى قطر هم من لاعبي مونتيري. مونتيري فريق مهم بالنسبة للمكسيك وكل من بالفريق يعمل لمصلحة مونتيري وهدفنا هو الفوز.

وأكد محمد أنه أغلق ملف المباراة الماضية وتركيزه التام ينصب حاليا على لقاء الهلال.

وقال: كنا نتمنى خوض النهائي ولكن مواعيد البطولات في أوروبا تختلف عنها في أميركا اللاتينية. نحن هنا بعد نهاية الموسم في بلادنا على عكس أوروبا. نسعى لتقديم أداء أفضل غدا وفي المستقبل.

وأشار المدرب الأرجنتيني: نعلم من هو الهلال وهو فريق قوي للغاية، ولديه لاعبون متميزون وهو بطل آسيا. قدموا شوطا مميزا أمام فلامنغو. كانوا مجهدين قليلا أمام فلامنغو، ولكنهم سيكونون أكثر منا ارتياحا لأنهم خاضوا مباراتهم بالمربع الذهبي قبل مباراتنا بيوم.

وعن الحالة النفسية للاعبين بعد مباراة ليفربول، قال محمد: نشعر بسعادة بالغة ومعنوياتنا مرتفعة والفريق يمتلك قوة كبيرة ولدينا رغبة كبيرة في الفوز. كرة القدم رائعة وتمنح الجميع الفرصة.

وعن إمكانية تسجيل عدد وافر من الأهداف، قال محمد: ما يهمنا هو تقديم أداء قوي ولا نفكر كثيرا في عدد الأهداف، ولكن إذا سنحت الفرصة سنسعى بالتأكيد.

وأضاف: "سنلعب مباراة قوية. وعندما نعود للمكسيك سيكون لدينا مباريات قوية دون الحصول على أي راحة.

وعما إذا كان يخشى الخسارة في ظل غياب العديد من اللاعبين، قال محمد: من سمحنا لهم بالعودة إلى المكسيك كانوا مجهدين ومن سيشارك يمكنهم تقديم أداء أفضل، وقد يكون الحظ إلى جوارنا، ولا أخشى المباراة. ويجب أن نمنح الفرصة للاعبين. حظي جيد دائما.