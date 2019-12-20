يوفنتوس ولاتسيو.. "سوبر" النجوم والمواهب الشابة في الرياض

يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإيطالي أبرز لاعبي يوفنتوس ولاتسيو، الذين سيخوضون لقاء السوبر يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

ويعتبر لاعب ريال مدريد الإسباني السابق الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وتجاوز مؤخراً حاجز الـ700 هدف في مسيرته الرياضية، ويمني النفس بالتسجيل مجدداً، بعد أن قاد يوفنتوس للفوز في النسخة الماضي على ميلان، في مدينة جدة.

وسيكون ماتياس دي ليخت حاضراً رفقة "البيانكونيري" في السعودية، الهولندي الأشقر توج مؤخراً بجائزة الفتى الذهبي في حفل "البالون دور"، وفي الموسم الماضي، دخل التاريخ بعد أن أصبح أصغر قائد في تاريخ الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن كان قريباً من مغادرة الفريق، عاد الجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا للتوهج، صاحب الرقم عشرة، ساهم في تسجيل أحد عشر هدفاً للسيدة العجوز هذا الموسم.

الطرف الثاني في كأس السوبر فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو، تبلغ قيمة لاعبيه مجتمعة حوالي 350 مليون يورو، يملك في صفوفه القناص الإيطالي تشيررو إيموبيليي، هداف "الكالتشيو" في مناسبتين سابقتين، ويحتل حالياً صدارة الهدافين بسبعة عشر هدفاً من ستة عشر مباراة.

الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، قدم للاتسيو من غينك البلجيكي وهو بعمر العشرين عاما وكلف انتقاله آنذاك أربعة ملايين يورو فقط، أما الآن فتقدر قيمته السوقية بسبعين مليون يورو، وساهم سافيتش بتتويج صربيا بكأس العالم للشباب عام 2015، ومن "البيانكو سيليستي" يبرز أيضاً خواكين كوريا، الجناح الأرجنتيني الذي ساهم فيما نسبته 25% من أهداف "النسور" هذا الموسم.