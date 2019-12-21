أرسنال وإيفرتون يتعادلان سلبياً تحت أنظار مدربيهما الجديدين

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق إيفرتون بضيفه أرسنال، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص القليلة التي لاحت أمام المرميين ليحصد كل منهما نقطة تحت أنظار المدربين الجديدين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا هو التعادل الثامن لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في مثلها، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في تسع.

وكانت هذه هي المباراة الأخيرة التي يقود فيها فريدي ليونجبرج الفريق، حيث يتولى ميكيل أرتيتا تدريب الفريق بداية من اليوم حيث ستكون أول مباراة يقود فيها الفريق أمام بورنموث يوم الخميس المقبل.

كما كانت هذه المباراة هي الأخرى الأخيرة لدونكان فيرجسون، حيث سيتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق بداية من مباراة بيرنلي المقرر إقامتها الخميس المقبل.