إنتر يهزم جنوى برباعية ويخطف الصدارة من يوفنتوس

استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أن اكتسح ضيفه جنوى 4 - صفر، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وعاد إنتر إلى صدارة الترتيب بعد أن كان يوفنتوس في المركز الأول عقب فوزه في مباراة مقدمة من المرحلة الجارية على سامبدوريا 2 / 1، حيث خاض فريق السيدة العجوز المباراة قبل بداية المرحلة بسبب ارتباطه بخوض مباراة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو غدًا الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وتقدم إنتر في الدقيقة 31 عن طريق البلحيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يسجل المدافع روبيرتو جاليارديني الهدف الثاني بعده بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 64 سجل سيبستيانو إسبوسيتو الهدف الثالث لإنتر ميلان من ركلة جزاء، قبل أن يعود لوكاكو ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 71.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وكان أودينيزي حقق انتصارا مثيرا وتغلب على كالياري 2 / 1، في وقت سابق من اليوم السبت.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق خمس نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وأنهى أودينيزي الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله رودريجو دي بول في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، تعادل كالياري بهدف سجله جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 84 لكن فرحة الفريق لم تكتمل حيث تقدم أودينيزي من جديد بعدها بثوان بهدف سجله سيكو فوفانا، والذي حسم المباراة لأصحاب الأرض.

وأنهى كالياري المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد فابيو بيساكاني في الثواني الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني.