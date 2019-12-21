إنييستا يقود فيسيل كوبي لنهائي كأس إمبراطور اليابان

قاد الإسباني أندريس إنييستا، فريقه، فيسيل كوبي للتأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس إمبراطور اليابان عقب الفوز على شيميزو إس بالس 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل إنييستا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13 وأضاف جونيا تاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 33 قبل أن يختتم كيوغو فوروهاشي أهداف فيسيل كوبي في الدقيقة 69. وسجل هدف شيميزو الوحيد اللاعب البرازيلي سيرجيو دوترا جونيور في الدقيقة 38.

وتغلب فيسيل كوبي على أويتا ترينيتا 1 - صفر في دور الثمانية، فيما تغلب شيميزو إس بالس على ساغان توسو 1 - صفر.

ويلتقي فيسيل كوبي في المباراة النهائية مع الفريق الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين "كاشيما أنتلرز" و "في –فارين ناغاساكي" التي تقام في وقت لاحق.