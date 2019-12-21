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بايرن ميونخ يصعد إلى الثالث.. ولايبزيغ "بطل الشتاء"

المصدر: برلين - د ب أ
رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 33 نقطة
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أنهى بايرن ميونخ الدور الأول من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المركز الثالث، بعد فوزه على فولفسبورغ 2 - صفر، في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وسجل هدفي بايرن ميونخ كل من جوشوا سيركزي في الدقيقة 85 وسيرغي نابري في الدقيقة 88.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى، حقق فريق لايبزيغ لقب بطل مرحلة الشتاء، بعد أن فاز على ضيفه أوغسبورغ 3 - 1، فيما فاز باير ليفركوزن على ماينز 1 - صفر، وكولن على فردير بريمن 1 - صفر، بينما تعادل شالكه مع ضيفه فرايبورغ 2 - 2 .

كلمات دالّة

#لايبزيغ, #بايرن ميونخ, #الدوري الألماني

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