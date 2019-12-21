برشلونة يعزز صدارته برباعية في مرمى ألافيس

انفرد فريق برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق انتصارا مقنعا أمام ديبورتيفو ألافيس وتغلب عليه 4 - 1 يوم السبت في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يخوض مباراته في المرحلة يوم الأحد أمام أتلتيك بيلباو، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأنهى برشلونة الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما أنطوان جريزمان وأرتورو فيدال في الدقيقتين 14 و45 . وفي الشوط الثاني، رد ديبورتيفو ألافيس بهدف للاعب بيري بونس في الدقيقة 56، لكن برشلونة أضاف الهدفين الثالث والرابع عن طريق النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 69 و75، وجاء هدف سواريز من ضربة جزاء.