بعثة يوفنتوس تصل الرياض استعداداً للقاء لاتسيو في "السوبر"

وصلت بعثة نادي يوفنتوس إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض استعداداً لمواجهة لاتسيو على بطولة كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد المقبل.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق انضمام جميع اللاعبين إلى القائمة لخوض اللقاء الذي سيجمع الفريقين على بطولة كأس السوبر في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وكان لاتسيو وصل إلى الرياض يوم الخميس وأجرى أولى تدريباته يوم الجمعة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.

وتعد هذه المباراة الثانية في كأس السوبر الإيطالي، التي تقام في السعودية، بعدما لعب يوفنتوس وميلان في عام 2018 في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وحينها انتهى اللقاء بهدف وحيد للبرتغالي رونالدو.