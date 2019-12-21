بونوتشي: إيقاف إيموبيلي ليس الأهم.. وخسارة الدوري كانت "درساً"

بين ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس، أن إيقاف المهاجم إيموبيلي لن يحد من خطورة الخصم في مباراة كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد.

وقال مدافع منتخب إيطاليا في المؤتمر الصحفي: الخسارة في الدوري أمام لاتسيو كانت درس لنا بأن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم الأمور، وإيموبيلي لاعب يجيد الهجوم من العمق لكن الخطورة ليست منه فقط ويجب أن نسعى لمواجهة فريق بأكمله وليس لاعبا واحدا.

وأوضح بونوتشي أنه تواصل مع مواطنه جوفينكو، محترف نادي الهلال السعودي، قبل القدوم إلى الرياض، وقال: تواصلت في الأسابيع الماضية مع جوفينكو لاعب الهلال وأخبرني بالعديد من الإيجابيات عن السعودية والترحيب بالضيوف.

واختتم قائلا: نستمتع حاليا بما نقدمه في يوفنتوس ونسعى لتحسين الأداء وتحقيق أهدافنا بنهاية الموسم، فنحن نلعب بثبات وخسرنا مرة وحيدة فقط وتذبذب الأداء هو جزء من الحياة، ويوجد توازن في الفريق وحلول وسط بين ما يطلبه المدرب وما يؤديه اللاعبون.