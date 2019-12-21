ساري: نسعى لمعالجة خط الدفاع.. والإصابات مزعجة

كشف ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، أن مباراة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو لا تختلف عن أي نهائي سابق قاده من ناحية التحضير.

وأوضح ساري قائلا: لا أعرف كيف سيؤثر وصول لاتسيو إلى الرياض قبلنا بيومين على أداء الفريقين في المباراة، وأرى أن هذا النهائي لا يختلف عن المباريات النهائية التي خضتها مع باقي الأندية في مسألة التحضير.

وعبر ساري عن استيائه من الإصابات: إصابات الفريق قبل مباراة يوم الأحد أمر مؤسف لكن تشيزني شارك في التدريبات مؤخرا ودوغلاس كوستا كذلك، لكن مؤكد غياب كيليني وخضيرة.

وأضاف ساري: دفاعنا ليس سيئا ولا يمكنني تفسير استقبالنا العديد من الأهداف ولا أستطيع شرح سبب هذا الخلل لدينا لكننا نسعى لمعالجته.