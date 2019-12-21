سيتي يقلص الفارق بينه وبين ليستر لنقطة واحدة

المصدر: لندن - د ب أ

قلب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب تأخره بهدف أمام ضيفه ليستر سيتي إلى الفوز 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم جيمي فاردي بهدف لليستر في الدقيقة 22 ولكن مانشستر رد بثلاثية بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف واحد في الشوط الثاني.

وأدرك الجزائري رياض محرز التعادل لمانشستر في الدقيقة 30 ثم أضاف الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43 قبل أن يتكفل البرازيلي غابريل جيسوس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الوصيف فيما يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.