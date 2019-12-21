يوفنتوس ولاتسيو يسعيان لتحقيق لقب كأس السوبر على ملعب "الجامعة"

تتجه الأنظار يوم الأحد صوب ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض الذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع يوفنتوس أمام لاتسيو على كأس السوبر الإيطالي.

ويتطلع أبناء السيدة العجوز لمواصلة حصدهم للألقاب والتي لم تغادر خزانتهم خلال السنوات العشر الماضية حيث كان بطلاً للدوري الإيطالي في آخر 8 نسخ.

ويملك يوفنتوس خبرةً كبيرة في كأس السوبر الإيطالي حيث سبق أن توج باللقب 8 مرات آخرها كان في الموسم الماضي حينما تغلب على ميلان بهدف نظيف سجله مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

ويدخل يوفنتوس اللقاء بحثاً عن أهدافٍ كثيرة أهمها الثأر من فريق العاصمة الإيطالية والذي هزمه في آخر مواجهة جمعتهما على كأس السوبر عام 2017 حينما انتصر لاتسيو 3-2 سجلها هدافه الحالي شيرو ايموبيلي "هدفين" ومورغيا، في حين سجّل هدفي يوفنتوس مهاجمه الأرجنتيني ديبالا.

ولن تكون هذه المباراة هي السبب الرئيسي الذي سيجعل مدربهم ساري حريصاً على اقتناص اللقب ولكن يبحث أيضاً عن رد الدين لنسور العاصمة الإيطالية الذين ألحقوا بيوفنتوس الخسارة الأولى هذا الموسم حينما فازوا 3-1 يوم 7 من الشهر الجاري على ملعب الأولمبيكو في مباراة نجحوا بقلب الطاولة على متصدر الدوري الإيطالي الذي تقدم بهدف سجّله نجمه رونالدو، في حين سجّل أهداف لاتسيو مدافعه البرازيلي فيلبي لويز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش ومهاجمه الإكوادوري فيليبي كاسيدو.

ويأمل ساري في أن يواصل نجمه البرتغالي رونالدو تسجيل الأهداف عقب عودته لهوايته المفضلة بتسجيله في آخر 5 مباريات للفريق في الدوري ودوري الأبطال والتي كان آخرها هدفه السينمائي الذي سجّله يوم الأربعاء الماضي في شباك سامبدوريا حينما تخطى ارتقاءه حاجز المترين لعرضية زميله البرازيلي ساندرو وحول الكرة برأسه لتستقر في الشباك وتمنح السيدة العجوز الصدارة مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن وصيفه إنتر ميلان.

ويبحث ماوريسيو ساري عن أول ألقابه مع يوفنتوس الذي تولى تدريبه مطلع هذا الموسم خلفاً لمواطنه أليغري.

وبدأ ساري موسمه مع يوفنتوس بشكل غير جيّد بعدما فرط الفريق بعدد كبير من النقاط خاصة بعد ابتعاده عن المدرب بسبب المرض، إلا أنه نجح بإعادة الفريق لطريق الانتصارات.

وفي المقابل يدخل لاتسيو المتألق هذا الموسم اللقاء بمعنوياتٍ مرتفعة جداً عقب المستويات الكبيرة التي قدّمها الفريق هذا الموسم بقيادة مدربه سيموني إنزاغي الذي يقضي موسمه الرابع مع الفريق ونجح بحصد كأس السوبر ولقب السوبر.

وقدّم نسور العاصمة الايطالية أداءً لافتاً هذا الموسم حيث أصبح منافساً شرساً على الصدارة إذ يفصل بينه وبين المتصدر يوفنتوس 6 نقاط مع تبقي له مباراة مؤجلة.

وكانت بداية لاتسيو هذا الموسم متعثرة حيث لم يعرف الفريق طعم الانتصارات المتتالية، قبل أن يعود في المراحل الأخيرة ويقدم مستوى مميز حيث فاز على عملاقي إيطاليا ميلان ويوفنتوس وتعادل أمام جاره وغريمه التقليدي روما 1-1.

ويأمل المدرب إنزاغي في أن يتوج مع الفريق بلقب السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه حيث سبق وأن حقق اللقب 4 مرات في أعوام 98 و2000 و2009 و2017، في حين كان وصيفاً مرتين في عامي 2004 و 2013.

ويعول مدرب لاتسيو كثيراً على مهاجمه شيرو ايموبيلي هداف الدوري الإيطالي بـ17 هدفاً حتى الآن وبعد مرور 16 مرحلة، بالإضافة إلى الصربي سيرجي ميلينكوفيتش والأرجنتيني خواكين كوريا.

ووصل لاتسيو إلى هذه المباراة عقب فوزه بكأس إيطاليا في الموسم الماضي بفوزه على أتلاتنا 2-صفر، سجلها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش والأرجنتيني خواكين كوريا.