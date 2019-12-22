أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بثنائية كوريا وموراتا

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ريال بيتيس 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة والتي شهدت أيضا ريال سوسيداد على أوساسونا 4 - 3 وليغانيس على ضيفه إسبانيول 2 - صفر.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد أنخل كوريا وألفارو موراتا في الدقيقتين 58 و84 على الترتيب، فيما سجل هدف ريال بيتيس مارك بارترا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر. وهذا هو الفوز الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراتين والتعادل في ثماني مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية، فاز ريال سوسيداد على مضيفه أوساسونا 4 - 3. وسجل أهداف سوسيداد ميكل أويارزابال وكريستيان بورتوغيس ومارتن أوديغارد وأليكسندر إيساك في الدقائق 15 و18 و28 و79 على الترتيب. فيما سجل أهداف أوساسونا اريدان هيرنانديز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ،ولويس ايزيكيل افيلا (هدفين) في الدقيقتين 48 و84. وشهدت المباراة طرد فاكوندو رونكاليا لاعب أوساسونا في الدقيقة 70.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، واصل فريق ليغانيس خطواته الرامية إلى الابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الترتيب عبر الفوز على ضيفه اسبانيول 2 - صفر. وبعد مسيرة مخيبة شهدت خسارة الفريق 11 مرة وتعادله ثلاث مرات مقابل فوزه مرة واحدة فقط، في أول 15 مباراة من الموسم ، حقق ليجانيس فوزه الثاني في أخر ثلاث مباريات مقابل التعادل في المباراة الثالثة. ولكن رغم الفوز على اسبانيول ظل ليجانيس في منطقة الخطر إذ يحتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل الدنماركي مارتن برايثوايت هدف التقدم لليغانيس في الدقيقة 11 ثم أضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 54. الفوز رفع رصيد ليغانيس إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطتين عن أخر مراكز الأمان، وتوقف رصيد اسبانيول عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.