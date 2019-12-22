أياكس يكتسح أدو دين هاغ ويواصل صدارته

عزز أياكس أمستردام صدارته للدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز الكاسح على ضيفه أدو دين هاغ 6 -1 يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة.



وافتتح المغربي حكيم زياش التسجيل لأياكس في الدقيقة 15، ثم أضاف دوني فان دي بيك الهدف الثاني في الدقيقة 23 وسجل يورغن إيكيلينكامب وريان غرافينبيرش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 37 و39.

وفي الشوط الثاني أحرز دوشان تاديتش الهدف الخامس لأياكس في الدقيقة 49 قبل أن يختتم لاسينا تراوري التسجيل في الدقيقة 63 وتكفل جون جوسينس بالهدف الوحيد لفريق أدو دين هاغ من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.



الفوز رفع رصيد أياكس في الصدارة إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الكمار، الذي مني بالهزيمة على يد مضيفه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس السبت.