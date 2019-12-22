بايرن يقرر الإبقاء على مدربه فليك حتى نهاية الموسم

قرر نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، الإبقاء على مدربه هانسي فليك حتى نهاية الموسم، وربما لمدة أطول.



وانضم فليك، المدرب المساعد السابق للمنتخب الألماني، إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي كمساعد للمدرب السابق نيكو كوفاتش، قبل أن يتولى منصب الرجل الأول في النادي البافاري بشكل مؤقت عقب الإطاحة بكوفاتش الشهر الماضي في خطوة كانت متوقعة بعد الخسارة بالخمسة أمام آينتراخت فرانكفورت.



وتحلى بايرن حامل لقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، بالاستقرار والثبات في عهد فليك البالغ من العمر 54 عاما، ويدخل الفريق فترة العطلات الشتوية محتلا المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن المتصدر لايبزيغ.



وبدأ فليك مسيرته بسلسلة من الانتصارات القوية من بينها الفوز الكاسح على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة، وبشكل عام قاد فليك النادي البافاري في عشر مباريات على مستوى جميع المسابقات ففاز في ثماني وخسر مرتين.



لكن نتائج بايرن في النصف الثاني من الموسم على الأرجح ستحدد ملامح مستقبل فليك، علما أن عقده كمدرب مساعد كان يمتد حتى 2021، ووفقا لبيان بايرن فإن الاستمرار مع المدرب إلى ما بعد هذا التاريخ قد يكون خيارا يمكن تطبيقه.



وعقب الفوز على فولفسبورغ بهدفين دون رد يوم السبت، اجتمع فليك مع مدير الكرة حسن صالح حميدزيتش وكارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس الإدارة قبل التوصل لاتفاق بين الطرفين.