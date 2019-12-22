تشيلسي ينضم إلى المهتمين بالتعاقد مع سانشو

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت تقارير صحافية يوم الأحد أن نادي تشيلسي انضم إلى الصراع على الظفر بصفقة جيدون سانشو النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا لصحيفة "ذي صن" يوم الأحد فإن تشيلسي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لدورتموند للحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 19 عاما.

ولكن تشيلسي سيجد نفسه في صراع شديد مع مانشستر يونايتد على ضم الموهبة الشابة الذي سجل تسعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم.

وانتقل سانشو إلى دورتموند في نهاية موسم 2017 قادما من مانشستر سيتي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترلي ونجح في تسجيل 12 هدفا و14 تمريرة حاسمة في أول موسم له مع الفريق.

وأصبح سانشو أصغر لاعب في تاريخ دورتموند يحرز أكثر من عشرة أهداف.