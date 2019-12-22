ديبالا: أنا محظوظ للعب بجانب رونالدو وميسي

رفض الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، المقارنات التي يقوم بها مشجعو مواطنه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مؤكداً سعادته باللعب بجانبهما ومحاولته الاستفادة منهما.

وقال ديبالا: من الجيد التواجد هنا في الرياض، فالجميع في السعودية يعاملنا بشكل جيد ونشعر كأننا في بيتنا، كما أنني كنت هنا قبل شهر مع منتخب الأرجنتين حينما واجهنا البرازيل، والآن مع يوفنتوس الأمر مختلف لأننا سنلعب مباراة نهائية أمام لاتسيو وسيكون لقاء صعبا.

وأضاف: يجب أن نسير على نفس النهج الذي اتبعناه في الأسابيع الأخيرة، نحن في الصدارة مناصفة مع إنتر وسنلعب مرة أخرى كأس السوبر وتأهلنا كمتصدرين في مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا.

وامتدح ديبالا زملاءه وقال: المدرب قام بعمل رائع لإيجاد الطريقة لألعب في الهجوم بجانب هيغوايين ورونالدو، أعتقد أن المنافس حينما يرى هذا الثلاثي يعرف أنه في أي وقت سيشكل خطورة على المرمى.

و عن المقارنات بين ميسي ورونالدو، قال ديبالا: دائما الناس تسعى للدخول في المقارنات بين ميسي ورونالدو، لكني محظوظ للعب بجانبهما، فهما يلعبان في مراكز مختلفة وأيضا لديهما خصائص تميز كل واحد عن الآخر، كما أن ما حققه ميسي ورونالدو لم يحققه لاعب من قبل، وأحاول أن أستمتع بجانبهم والتعلم منهما كثيرا.