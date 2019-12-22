صلاح وماني ومحرز يتنافسون على جائزة لاعب العام في إفريقيا

سيتنافس محمد صلاح مع زميله في ليفربول ساديو ماني بجانب رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين النهائية يوم الأحد.

وساهم صلاح، مهاجم مصر الحاصل على الجائزة في العامين الماضيين، مع السنغالي ماني في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وبكأس العالم للأندية ويتصدر فريقهما الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

لكن صلاح خاض مشوارا مخيبا مع مصر صاحبة الضيافة في كأس الأمم الإفريقية وودع المنافسة من دور 16 بينما نجح ماني مع السنغال في بلوغ المباراة النهائية.

وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم هذا العام لأول مرة منذ 1990 كما فاز مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي. وسيعلن عن الفائز في حفل بمدينة الغردقة الساحلية المصرية يوم السابع من يناير.