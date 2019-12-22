ليغانيس يقترب من مناطق الأمان بثنائية في مرمى إسبانيول

واصل فريق ليغانيس خطواته الرامية إلى الابتعاد عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه إسبانيول 2 -صفر يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وبعد مسيرة مخيبة شهدت خسارة الفريق 11 مرة وتعادله ثلاث مرات مقابل فوزه مرة واحدة فقط، في أول 15 مباراة من الموسم ، حقق ليغانيس فوزه الثاني في أخر ثلاث مباريات مقابل التعادل في المباراة الثالثة ولكن رغم الفوز على إسبانيول ظل ليغانيس في منطقة الخطر إذ يحتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني.



وسجل الدنماركي مارتن بريسويت هدف التقدم لليغانيس في الدقيقة 11 ثم أضاف المغربي يوسف الناصري الهدف الثاني في الدقيقة 54.



ورفع الفوز رصيد ليغانيس إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطتين عن أخر مراكز الأمان، وتوقف رصيد إسبانيول عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.