نائب رئيس موناكو يتعهد بتحسن أوضاع الفريق

تعهد أوليغ بيتروف نائب رئيس نادي موناكو بتحسن أوضاع الفريق قريبا بعد تراجعه للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لكن بيتروف لم يوضح مصير المدرب ليوناردو جارديم، الذي يبقى مستقبله محل شك رغم الفوز الكاسح على ليل 5 - 1 مساء يوم السبت.

وقال بيتروف في مؤتمر صحافي "بدأنا الموسم تقريبا في المركز الأخير ونحن الآن في المركز السابع، هذا تقدم لكنه غير كاف، الفريق يستحق ما هو أفضل".

وأضاف "أعتقد أن علينا العمل بشكل أفضل، في الأيام القليلة المقبلة سنحلل كل الأمور وسنجري تعديلات ثم سنعلن عنها".

وأشار "نعتقد أن هذه الإجراءات ستجعل الفريق أكثر قوة، أهدافنا تبقى دون تغيير".