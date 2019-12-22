واتفورد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية سار وديني

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه واتفورد صفر - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي واتفورد إسماعيلا سار في الدقيقة 50 بعد خطأ غريب من ديفيد دي خيا حارس يونايتد، وتروي دييني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء ليرفع واتفورد رصيده إلى 12 نقطة ولكنه ظل في المركز العشرين "الأخير" محققا أول انتصار له بعد أربع هزائم وتعادل وهو الفوز الثاني للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن، وهي الخسارة الأولى للفريق في آخر ست مباريات والهزيمة الخامسة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في سبع.