أرسنال يستهدف التعاقد مع المهاجم الألماني فولاند

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الجديد لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اهتمامه بضم الألماني كيفن فولاند مهاجم فريق باير ليفركوزن، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تنطلق في يناير المقبل.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن إمكانيات فولاند في اللعب على الجناح الأيمن والجناح الأيسر، وكذلك اللعب كمهاجم صريح، جعلته خياراً جذاباً لعدد من الأندية.



وأضافت الشبكة أن أرسنال يرغب في ضم اللاعب خاصة مع تبقي 18 شهراً على نهاية عقده مع الفريق وهو ما يجعل سعره أقل، مشيرة إلى أن ليفركوزن ربما يكون متردداً في عملية بيع فولاند في يناير المقبل في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه أبدى استعداده للمشاركة مع الفريق في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سيواجه ليفركوزن فريق بورتو البرتغالي في دور الـ32 من المسابقة.



وكان أرتيتا تولى مهمة تدريب أرسنال خلفاً للإسباني أوناي إيمري الذي تمت إقالته في نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي ليونبيرغ أحد لاعبي أرسنال السابقين المهمة بشكل مؤقت.