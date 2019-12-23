أنشيلوتي: "التاريخ والطموح" سبب توقيعي مع إيفرتون

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الاثنين إن تاريخ النادي وطموحه كانا سبب اقتناعه بتولي منصب المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم.

ويستهل إيفرتون مشواره تحت قيادة مدربه الجديد أنشيلوتي، عبر مباراته أمام بيرنلي في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها في 26 ديسمبر الجاري تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا عيد الميلاد "الكريسماس" وذلك خلفاً للبرتغالي ماركو سيلفا الذي أقيل من منصبه مطلع الشهر الجاري.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين يوم الاثنين: طموح النادي وتاريخه وتقاليده وكذلك الأجواء، كانت من الأسباب وراء موافقتي على تولي المهمة، كذلك كان من بين الأسباب حقيقة أن هذا النادي يرغب في التطور وفي أن يصبح أفضل.

لكن أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب ميلان وتشيلسي ويوفنتوس وريال مدريد وبايرن ميونخ ونابولي، قال إن إيفرتون بحاجة إلى دفعة من أجل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أنشيلوتي: الأهداف طويلة المدى تحمل تنافسية عالية، ويجب أن يكون هدف النادي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا. نرغب في أن نكون طموحين، أود تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق على التنافس وإسعاد جماهيره. لقد قضى الفريق وقتا طويلا بعيدا عن الفوز، لذلك علينا التحلي بالطموح مع التركيز الشديد. إنني واثق من أننا سنتطور سريعا.

وسبق لإيفرتون التتويج بطلا لإنجلترا ثماني مرات، ولكن آخر تتويج للفريق بالدوري كان في عام 1987 ، كما أحرز لقب الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس في 1985، وكان آخر تتويج له بالكؤوس في عام 1995 عندما أحرز لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي.