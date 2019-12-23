إسبانيول يقرر إقالة مدربه بابلو ماشين

أقال إسبانيول مدربه بابلو ماشين يوم الاثنين بعد الهزيمة 2-صفر أمام ليغانيس الذي ينافسه على تفادي الهبوط ليستمرا في قاع ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وخسر فريق المدرب ماشين بسهولة يوم الأحد ليبتعد بخمس نقاط عن منطقة الأمان، وقال إسبانيول في بيان: تم إعفاء المدرب بابلو ماتشين من تدريب الفريق الأول. اتخذ النادي هذا القرار نتيجة أداء الفريق وفي محاولة لتغيير حظوظه في الدوري.

وأقال إسبانيول مدربه السابق ديفيد جاييخو في أكتوبر الماضي وعين ماتشين بدلا منه. وقاد ماشين الفريق في عشر مباريات في الدوري.

ورغم نجاحه في قيادة إسبانيول للتأهل لدور 32 في الدوري الأوروبي فان ماشين حقق انتصارا واحدا فقط في دوري الأضواء الإسباني وتجرع سبع هزائم.