برشلونة.. الفريق الأكثر إنفاقاً على الرواتب في العالم

كشفت دراسة أجراها موقع سبورتنغ إنتليجنس أن نادي برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم احتفظ بمركزه كأكثر الأندية إنفاقا على رواتب لاعبيه المحترفين بينما جاءت سبعة فرق من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضمن قائمة العشرة الأوائل هذا العام.



وأظهرت بيانات استطلاع سنوي للرواتب الرياضية في العالم أن متوسط الأجر الأساسي عند العملاق الإسباني هذا الموسم بلغ 9.8 مليون جنيه إسترليني (12.75 مليون دولار) وهو رقم يقل قليلا عن 10.5 مليون جنيه سجلها العام الماضي.



وتعود قدرة برشلونة على الحفاظ على المركز الأول إلى حد كبير إلى إجمالي الأجر السنوي الأساسي الذي يتقاضاه ليونيل ميسي بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك حقوق استخدام صورة المهاجم الأرجنتيني.



وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بمتوسط بلغ نحو 8.9 مليون جنيه استرليني للأجر الأساسي بينما احتل يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الذي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو غريم ميسي في 2018، المركز الثالث في القائمة.



واحتل بورتلاند تريل بليزرز المركز الرابع بمتوسط رواتب بلغ ثمانية ملايين جنيه إسترليني متقدما على غولدن ستيت وريورز وأورلاندو ماجيك وأوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناغتس وميامي هيت وكليفلاند كافاليرز. وتتنافس هذه الفرق جميعا بدوري السلة الأميركي للمحترفين.



وجاء مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المركز 13 بمتوسط إنفاق 6.9 مليون جنيه إسترليني متأخرا عن باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز 12 الذي يبلغ متوسط إنفاقه 7.1 مليون جنيه إسترليني. لكن سيتي تفوق على غريمه المحلي مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز 33 (6.1 مليون جنيه إسترليني).



وللمرة الأولى تجاوز ارتفاع متوسط الرواتب السنوية لكل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاجز ثلاثة ملايين جنيه إسترليني بزيادة قدرها 6.1 في المئة عن العام الماضي لتصبح البطولة هي الأعلى في دفع الرواتب بين بطولات دوري كرة القدم في العالم بينما احتل دوري السلة الأميركي المركز الأول إجمالا.