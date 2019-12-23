الاتحاد الإنجليزي يوقف الكوري سون 3 مباريات

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، استمرار غياب حارس المرمى هوغو لوريس والمدافع بن ديفيز عن تدريبات الفريق بسبب الإصابات.

ويعاني بن ديفيز من إصابة في الكاحل، كما يعاني لوريس من إصابة في المرفق، ولا يزالان يخضعان لبرنامج إعادة تأهيل. بينما أعلن توتنهام عودة المهاجم إريك لاميلا لتدريبات الفريق، إثر تعافيه من إصابة في الفخذ.

من ناحية أخرى، كشف توتنهام عن تلقي مهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، وذلك بعد طرده خلال المباراة التي خسرها توتنهام على ملعبه أمام تشيلسي صفر - 2 مساء الأحد.

وسيغيب سون بذلك عن الفريق في مبارياته الثلاث أمام برايتون ونورويتش سيتي وساوثهامبتون.