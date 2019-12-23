كافاني يقترب من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد

بات المهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني على بعد أيام من الانتقال من باريس سان جرمان الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد الاسباني، وفق ما أفادت صحيفة "ماركا" الاسبانية الاثنين.

وأوردت الصحيفة المدريدية أن الانتقال قد يحصل في الأيام القليلة المقبلة. في المبدأ، سيكون الاتفاق لمدة موسمين ونصف موسم، إلا اأنه لا يزال موضع نقاش.

وارتبط كافاني (32 عاما)، الهداف التاريخي لسان جرمان، بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعدما أبعده المدرب الألماني توماس توخل عن التشكيلة الإساسية لبطل فرنسا في الموسمين الماضيين، بعد عودته في أكتوبر من إصابة تعرض لها أواخر أغسطس الماضي أبعدته عن المنافسات. وانضم كافاني إلى النادي الباريسي في العام 2013، وينتهي عقده بنهاية الموس الحالي.

وتابعت "ماركا" أن الصعوبة الوحيدة أمام الانتقال الوشيك هي النادي الفرنسي، والمبلغ الذي قد يطلبه، مشيرة إلى أن كافاني ليس سعيدا بنسبة مئة في المئة في باريس، لاسيما في ظل تراجع دوره بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مطلع الموسم الحالي معارا من إنتر الايطالي.

بدورها، أفادت إذاعة "أر أم سي سبور" الفرنسية أن المهاجم توصل إلى اتفاق مع النادي الإسباني المتوج بلقب الدوري المحلي عام 2014، وأن ناديه الحالي منفتح على فكرة السماح لكافاني بالرحيل هذا الشتاء.



وكانت وسائل إعلام فرنسية وإيطالية قد نقلت في نوفمبر عن وكيل أعمال كافاني والتر غوغليلموني قوله إن اللاعب سيبقى في باريس خلال الشتاء رغم قرب نهاية عقده، ما يعني أنه سيكون في إمكانه الانتقال الى نادٍ آخر من دون حصول سان جرمان على أي بدل مالي.