نابولي يحقق فوزه الأول مع غاتوزو.. وينهي سلسلة التعثرات

وضع نابولي حدا لسلسلة نتائجه المهتزة في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الأول بعد غياب دام ثماني مباريات، عقب فوزه المتأخر 2 - 1 على مضيفه ساسولو.

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق فوزه الأول في البطولة تحت قيادة مدربه جينارو غاتوزو، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا للمدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، إلى 24 نقطة في المركز الثامن، ليصنع البسمة أخيرا على وجوه جماهيره في فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

في المقابل، تجمد رصيد ساسولو، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل خمسة انتصارات وأربعة تعادلات، عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم ساسولو بهدف عن طريق حامد جونور تراوري في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل آلان لنابولي في الدقيقة 57، ليأتي هدف الفوز للضيوف عبر النيران الصديقة في الوقت القاتل، بعدما سجل بيدرو أوبيانغ لاعب ساسولو هدفا عكسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.