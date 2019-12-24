فاردي يثير قلق كلوب قبل مواجهة ليستر الهامة

سيستأنف ليفربول، الذي توج أخيرا بلقب كأس العالم للأندية، مهمته الأساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالقتال من أجل التتويج باللقب لأول مرة منذ 30 عاما حين يواجه أقرب منافسيه ليستر سيتي يوم الخميس.



وستقام المواجهة بين فرسي رهان الدوري صبيحة الاحتفال بعيد الميلاد على ملعب ليستر سيتي ضمن يوم حافل بالمباريات. ورغم خسارة ليستر 3-1 على أرض مانشستر سيتي السبت الماضي فإن يورغن كلوب مدرب ليفربول يدرك مدى خطورة الفريق المنافس.



وشكل برندان روجرز مدرب ليستر سيتي، الذي حل كلوب بدلا منه في تدريب ليفربول، فريقا حقق 12 فوزا في 18 مباراة وهذا العدد من الانتصارات يماثل ما حققه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وخسر ليستر سيتي ثلاث مرات فقط ويتصدر مهاجمه جيمي فاردي قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا.



وقال كلوب: سنحاول وقف خطورة فاردي. إنه مهاجم كبير ومميز. أعتبره واحدا من أفضل ثلاثة مهاجمين خلال الفترة التي قضيتها في الدوري الانجليزي. من الصعب الحد من خطورته لأنه دائم الانتباه والحركة، ينجح في ضرب مصيدة التسلل. إنه لاعب خطير بالفعل. الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو منع وصول الكرة له وهذا ما سنحاول فعله.



وأضاف المدرب الألماني: لكن ليستر لا يتكون من جيمي فاردي وحده. أدى بريندان عملا ممتازا هناك وشكل فريقا رائعا من الطراز الأول. يتمتع الفريق بكفاءة مميزة.

وسيحتاج كلوب لتعويض لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي أصيب في أربطة الكاحل في فوز ليفربول 1-صفر على فلامنغو البرازيلي بعد وقت إضافي في نهائي كأس العالم للأندية السبت الماضي.

وفي ظل إصابة ديان لوفرين وجويل ماتيب والبرازيلي فابينيو فمن المحتمل أن يلعب جو غوميز بجوار الهولندي فيرجيل فان ديك في مركز قلب الدفاع.