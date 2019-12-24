هودسون: برمجة الدوري الإنجليزي "قاسية" على اللاعبين

قال روي هودسون مدرب كريستال بالاس يوم الثلاثاء إن حصول اللاعبين على يوم واحد للراحة بين مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون أمرا "قاسيا" عليهم وقد يعرضهم للإرهاق وخطر الإصابة.

وسيستضيف كريستال بالاس منافسه وست هام يونايتد يوم الخميس قبل أن يحل ضيفا على ساوثامبتون بعدها بيومين. وستنتهي فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات بلقاء على أرض نوريتش سيتي بعدها بأربعة أيام.

وقال هودسون للصحفيين يوم الثلاثاء: أستمتع بالتدريب لكن المباريات أقل إلى حد ما. أعتقد أنه من القسوة اللعب في مثل هذا المستوى مع وجود يوم واحد للراحة، لكنني لا أستمتع بهذه الفترة الخطيرة للغاية من الموسم. يمكن أن تحدث إصابات وإرهاق وفجأة تجد فريقك تراجع في الترتيب.

ويعاني بالاس صاحب المركز 12 من غياب عدد من لاعبيه البارزين وبينهم سكوت دان وغاري كاهيل وغويل وارد في الدفاع وجيفري شلوب وأندروس تاونسند في الوسط.

وأوضح المدرب الإنجليزي :أصيب سكوت دان بالتواء وعادة ما يستغرق التعافي عدة أسابيع. ومن غير المتوقع أن يشارك غاري كاهيل وباقي اللاعبين في المباريات المقبلة. ربما في نهاية الشهر لو كنا محظوظين. قد تطول فترة غياب جيفري شلوب وأندروس تاونسند.