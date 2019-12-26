أرتيتا: هناك تطور جسدي وعدواني في أرسنال

يعتقد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه رأى علامات مشجعة من لاعبي فريقه، حيث يقود الفريق للمرة الأولى أمام مضيفه بورنموث في وقت لاحق من اليوم في الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أرسنال تعادل سلبيا مع إيفرتون يوم السبت الماضي، تحت أنظار أرتيتا الذي تابع المباراة من المدرجات.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الخميس: نحن ملتزمون بشكل كبير، ولدينا نوع مختلف من العدوانية في كل مرة نفقد فيها الكرة.

وأضاف: اللغة الجسدية كانت أفضل بكثير من المباريات القليلة السابقة.بكل وضوح كان هناك أشياء يجب أن تتطور ولكن هذه الأشياء لا يجب أن تكون غير قابلة للنقاش.هذه الأشياء يجب أن تكون على الطاولة في كل مباراة، كل حصة تدريبية والطريقة التي سنعيش بها سويا.

وأعلن أرتيتا، الذي أكد من قبل بقاء فريدي ليونجبرغ في جهازه الفني، بقية أعضاء الجهاز الفني.وسينضم لليونجبرغ، ألبرت ستويفنبرغ، مساعد مدرب منتخب ويلز، الذي سيبقى مع المنتخب الويلزي حتى نهائيات بطولة أمم أوروبا يورو 2020. كما سيتواجد ستيف راوند، الذي كان مدربا مساعدا في العديد من الأندية.

وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في أرسنال قادما من صفوف برنتفورد، حيث سيعمل مع مدرب الحراس الحالي سال بيبو.