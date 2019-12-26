تقارير إيطالية.. إبراهيموفيتش وافق على العودة إلى ميلان

وافق السويدي زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي السابق، على العودة إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في الأول من يناير المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن إبراهيموفيتش أعطى موافقته على الانتقال إلى ميلان لكل من باولو مالديني وزنوفمير بوبان المسؤولين بالفريق، وأنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وأضافت الشبكة الإيطالية أنه من المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي يوم الخميس أو الجمعة، حيث يعود اللاعب إلى ميلان للمرة الثانية، حيث سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في الفترة ما بين عامي 2010 و2012.

وأصبح إبراهيموفيتش بدون ناد بعد رحيله عن صفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في نوفمبر الماضي. ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.