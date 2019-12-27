إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان حتى نهاية الموسم

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي رسمياً يوم الجمعة تعاقده مع النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لستة أشهر.

وعلى موقعه الإلكتروني على الإنترنت ذكر النادي الإيطالي: توصل نادي إي سي ميلان لاتفاق مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اللاعب سيوقع على عقد حتى نهاية الموسم مع خيار تمديده إلى موسم آخر.

وأضاف النادي: سيصل إبراهيموفيتش إلى ميلان يوم الخميس 2 يناير لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي الرسمي على الاتفاقية ثم الانضمام إلى زملائه في التدريبات ".

وقال زلاتان عن العودة إلى ميلان: سأعود إلى نادٍ أحترمه بشدة وإلى مدينة أحبها، سأقاتل مع زملائي في الفريق لتغيير مسار هذا الموسم وسأفعل كل شيء لتحقيق أهدافنا".

يذكر أن زلاتان صاحب الـ38 عاماً لعب مع ميلان فترة ما بين 2010 - 2012 وخاض مع الروسونيري 85 مباراة وسجل 56 هدفاً وصنع 24، وسينضم اليهم بصفقة مجانية.