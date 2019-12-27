إسبانيول يعين ثالث مدربيه للموسم الحالي

أعلن نادي إسبانيول متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة تعيين المدافع الدولي السابق أبيلاردو فرنانديز مدربا جديدا له، هو الثالث هذا الموسم، في مهمة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأكد نادي مدينة برشلونة في بيان الاتفاق مع فرنانديز "ليكون مدرب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي". وبات فرنانديز (49 عاما) الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي برشلونة بطل الدوري، ثالث مدرب لإسبانيول هذا الموسم.

وهو يخلف بابلو ماشين المقال من منصبه غداة الخسارة أمام ليغانيس بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة، علما أن الأخير حل بدوره بدلا من دافيد غاييغو الذي استغنى النادي عن خدماته في أكتوبر بعدما حقق الفريق فوزا يتيما في ثماني مباريات.

ويتسلم فرنانديز الإدارة الفنية لفريق خسر في 12 مباراة من أصل 18 هذا الموسم ويحتل قاع ترتيب الليغا برصيد 10 نقاط، لكنه بلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لمواجهة ولفرهامبتون الإنجليزي.

وتعود المهمة التدريبية الأخيرة للمدافع السابق الذي خاض 54 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، إلى نهاية الموسم الماضي، عندما رحل عن ديبورتيفو ألافيس بعدما قاده لاحتلال المركز الرابع عشر في الترتيب.