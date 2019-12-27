بوغبا: مبادرتي لمكافحة العنصرية تهدف إلى فهم معنى "كلنا واحد"

قال بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن مبادرته الجديدة لمكافحة العنصرية تهدف إلى أن تجعل الناس تفهم أن "كلنا واحد".

وارتدى بوغبا، 26 عاما، سوارا يحمل رسالة "لا للعنصرية" و"كلنا واحد" في رد على بعض وقائع العنصرية التي حدثت في كرة القدم مؤخرا.

وطلب اللاعب من زملائه بفريق مانشستر يونايتد أن يرتدوا نفس السوار قبل المباراة التي فاز بها الفريق على نيوكاسل 4 - 1 يوم الخميس في الدوري الإنجليزي.

وقال بوغبا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الجمعة: "كنت أفكر في هذا الأمر منذ فترة طويلة، الهدف هو دعم جميع اللاعبين، ولإظهار أن أصحاب البشرة السمراء أو البيضاء أو الصينيين أو أي من كان... هناك سلالة واحدة".

وتعرض بوغبا لحملة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي، وعقب الإحماء قام بوغبا بمنح سواره لأحد مشجعي الفريق.

وعلى مدار عام 2019، شكلت العنصرية مشكلة دائمة في كرة القدم الأوروبية.

وفي الأسبوع الماضي، شابت المباراة التي فاز بها تشيلسي على توتنهام بعض الأعمال التي اتسمت بالعنصرية من قبل الجماهير. كما كان فريد، زميل بوغبا، هدفا للجماهير خلال المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي في السابع من ديسمبر.

وقال بوغبا: "لا أريد أن أكون رجل سياسة... لا أريد الذهاب إلى الفيفا أو الاتحاد الأوربي. قمت بهذا العمل بنفسي وأعلم أنه سيثير حديث الناس، هذا لإظهار أننا ضد العنصرية. عندما يرى الناس هذا، اعتقد أنها ستجعلهم يفهمون بعض الأشياء. سيظهر لهم أننا جميعا واحد".