سولشاير: راشفورد يشبه كريستيانو رونالدو

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه سعيد بأداء ثلاثي الهجوم الشاب بفريقه خلال الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس لكنه حريص على توظيفهم بشكل مناسب ليساعدهم في التطور.



وسجل أنطوني مارسيال هدفين كما هز ماركوس راشفورد وميسون غرينوود الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليتعافى يونايتد بعد استقبال هدف مبكر وحقق فوزا مريحا صعد به للمركز السابع برصيد 28 نقطة.

وأخرج سولشاير المهاجم مارسيال (24 عاما) في الشوط الثاني ليحرمه من فرصة أن يكون أول لاعب يسجل ثلاثية مع النادي في الدوري منذ 2013 لكن المدرب النرويجي قال إنه كان يريد حماية لاعبه من أي إصابة قبل مواجهة بيرنلي السبت.



وأبلغ الصحفيين :إنه يتحسن ويلعب مباريات أكثر. أمامنا مباراة أخرى بعد 48 ساعة ولا يمكنني المخاطرة بالمهاجمين، حيث أخرج راشفورد أيضا. وأضاف :لا نملك الكثير من المهاجمين لذا كان من السهل اتخاذ قرار إخراج أنطوني وماركوس للاستعداد لمباراة بيرنلي.



وأحرز مارسيال هدفه التاسع في الموسم الذي ابتلي خلاله بالإصابات بينما رفع راشفورد (22 عاما) رصيده إلى 15 هدفا.



وتابع سولشاير :ماركو ينظر للأمام ويجتهد في التدريبات ويلعب بشجاعة. نقارنه بكريستيانو رونالدو غالبا. ينتمي لنفس السلالة ويتشابه مع كريستيانو عندما كان في عمره.

كما كال المديح لغرينوود (18 عاما) الذي سجل تسعة أهداف في كل المسابقات. وقال: ميسون قناص استثنائي ولن نشاهد أقصى إمكانات ميسون قبل بضع سنوات. أتذكر عندما كنت أبلغ 18 عاماً لم أكن قريباً من هذا المستوى على الإطلاق.