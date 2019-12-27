غوارديولا: جيسوس مهاجم رائع.. لكن أغويرو لا يعوض

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيواجه تحديا صعبا لتعويض سيرجيو أغويرو لو قرر المهاجم الأرجنتيني الرحيل بنهاية عقده في 2021.



ومنذ انضمامه إلى سيتي في 2011 أصبح أغويرو البالغ عمره "31 عاما" هداف سيتي عبر التاريخ برصيد 244 هدفا بجميع المسابقات. وأحرز 13 هدفا هذا الموسم على الرغم من تعرضه لإصابات. وأبلغ غوارديولا وسائل إعلام بريطانية: سيرجيو لا يمكن تعويضه، مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور. لدينا مهاجم رائع آخر هو غابرييل جيسوس وربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو لكن لا يمكن تعويضه.



ويحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يوم الجمعة وربما يشارك أغويرو في المباراة بعد تعافيه من إصابة الفخذ.



ويتطلع سيتي للتقدم إلى المركز الثاني أمام ليستر سيتي لو حقق انتصاره الثالث على التوالي. وأشار مدرب برشلونة السابق إلى أن مستقبل أغويرو سيتحدد بناء على الحالة البدنية للاعب ورغبته في البقاء.



وقال المدرب الإسباني: لم أتحدث معه ولا أعلم نواياه. في بعض الأحيان يجب عليك اتخاذ قرار لكن في أغلب الحالات يحدد اللاعبون الأمر.