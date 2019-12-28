التشيلي فيدال يتقدم بشكوى ضد برشلونة بسبب "المكافآت"

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تقدم بشكوى ضد ناديه بسبب عدم حصوله على المكافآت الخاصة به.

ويدعي فيدال أن برشلونة مدين له بـ2.4 مليون يورو. وذكرت صحيفتا "آس" و"أيه بي سي" الإسبانيتان أن فيدال تقدم بالشكوى إلى رابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "أيه بي سي" أن فيدال حصل على 1.7 مليون يورو كحوافز، علما أن اللاعب يعتقد أنه يستحق الحصول على 4.1 مليون يورو عن العام الماضي. من جهة أخرى، قال برشلونة إن اللاعب لا يستحق إلا 1.7 مليون يورو .

وأشارت عدة تقارير صحافية أن اللاعب يقوم بهذا الأمر من أجل إجبار النادي على الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أن هناك تقارير تفيد بأن اللاعب لديه عرض من نادي إنتر ميلان الإيطالي.