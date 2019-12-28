الصين تعلن المدن المستضيفة لكأس آسيا 2023

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم عن المدن المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2023، والتي تضم كلا من العاصمة بكين إلى جانب تيانجين وشنغهاي وتشونغ كينغ وتشينغدو وجيان وداليان وكينغداو وزيامين وسوغو.

وسوف يتم عرض تفاصيل المدن المضيفة في الاجتماع المقبل للجنة المنظمة لكأس آسيا، والذي سيشمل عرض رؤية البطولة وأهم المحطات والبرنامج الزمني لأهم بطولات قارة آسيا.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تعتبر بطولة كأس آسيا أهم بطولاتنا على مستوى المنتخبات الوطنية، وأنا واثق أن الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن المختارة سوف ينظمون بطولة تحافظ على المكانة العالمية لكأس آسيا".

وأضاف: "يتقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن العشر المختارة، على التزامهم بالمشاركة في احتفالية كرة القدم الآسيوية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في طموحهم للإظهار للعالم قدرة الصين على استضافة أكبر البطولات الدولية بكرة القدم".

وكانت المدن المرشحة أبدت رغبة كبيرة في استضافة كأس آسيا، حيث تقام البطولة خلال شهري يونيو يوليو 2023، بمشاركة 24 منتخبا تتنافس في 51 مباراة.

ويسعى الاتحاد الصيني لكرة القدم من خلال استضافة النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا، للترويج لخطته الإصلاحية في مجالات البنية التحتية وبرامج الشباب والترويج لقطاع الواعدين.

وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة ترتيبات البطولة وخطط التنظيم المقترحة من قبل المدن المضيفة والاتحاد الصيني لكرة القدم، وذلك في بداية عام 2020.