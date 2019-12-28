إيفرتون يعود من ملعب نيوكاسل بانتصار ثمين

اقتنص فريق إيفرتون فوزا غاليا من ملعب مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سجل دومينيك كالفيرت ليوين هدفي إيفرتون في الدقيقتين 13 و64 وتكفل فابيان شار بالهدف الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 56، ليرتفع رصيد إيفرتون إلى 25 نقطة في المركز لعاشر بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب فيكارج رود، نجح واتفورد بعشرة لاعبين في الفوز على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد، وتقدم تروي دييني بهدف لواتفورد في الدقيقة 42 قبل أن يتعرض زميله آدريان ماريابا للطرد في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، وأضاف واتفورد هدفين حملا توقيع تروي دييني من ضربة جزاء في الدقيقة 67 وإسماعيلا سار في الدقيقة 71.

ورفع الفوز رصيد واتفورد إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث من القاع.