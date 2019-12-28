برشلونة يعير لاعبه الشاب ألينيا إلى بيتيس

أعار برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم لاعب وسطه الشاب، كارليس ألينيا، إلى نادي ريال بيتيس حتى نهاية الموسم، كما أعلن الناديان السبت.



وقال الفريق الكتالوني على موقعه الرسمي: توصل برشلونة وبيتيس إلى اتفاق لانتقال كارليس ألينيا. سيتكفل ريال بيتيس بدفع أجر اللاعب. ولا يتضمن الانتقال إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي.



وألينيا (21 عاماً) هو أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة التابعة لبرشلونة ويدافع عن ألوان منتخب إسبانيا لهذه الفئة العمرية، كما خاض كارليس 39 مباراة في صفوف الفريق الأول لبرشلونة، بينها خمس مباريات هذا الموسم.