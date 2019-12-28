غوارديولا: تتويجنا ببطولة الدوري هذا الموسم "غير واقعي"

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن آمال فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي أصبحت "غير واقعية" بعد الخسارة 2 - 3 أمام وولفرهامبتون يوم الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

ورغم أن فريق مانشستر سيتي لعب بعشرة لاعبين بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة بعد طرد الحارس إديرسون، إلا أنه تمكن من التقدم بهدفين سجلهما رحيم سترلينغ في الدقيقتين 25 و50. واستطاع وولفرهامبتون أن يقلص الفارق في الدقيقة 55 عن طريق أداما تراوري في الدقيقة 55 ثم سجل راؤول خيمينز هدف التعادل في الدقيقة 82، ثم سجل مات دويرتي هدف الفوز لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 89. وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

وقال غوارديولا في تصريحات له عقب المباراة: "الفجوة كبيرة منذ فترة طويلة، ليس من الواقع أن نفكر في سباق التتويج بلقب الدوري. تم سؤالي في الكثير من المرات عن هذا الأمر، وإجابتي لم تتغير".

وأكد غوارديولا أنه يتعين على مانشستر سيتي عدم التفكير في ليفربول حاليا والتركيز في الفوز بالمباراة المقبلة أمام شيفيلد يونايتد المقرر إقامتها يوم الأحد.

وقال: يجب أن نفكر في مباراتنا المقبلة والفوز بالمباريات المقبلة، من غير الواقعي أن نفكر في اللحاق بفريق ليفربول".