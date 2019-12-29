خطأ لينو وهدف أبراهام يهزمان أرسنال أمام تشيلسي

قلب تشيلسي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين ومتأخر بهدفين مقابل هدف على أرسنال يوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليستعيد تشيلسي نغمة الانتصارات ويضاعف محنة جاره ومنافسه التقليدي في المسابقة.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدف سجله الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني رد تشيلسي بقوة عبر هدفين متأخرين سجلهما البديل جورجينهو وتامي أبراهام في الدقيقتين 83 و87 ليحقق الفريق الفوز الثاني له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.



وخطف تشيلسي ثلاث نقاط غالية بعدما حسم الديربي اللندني في الدقائق الأخيرة ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكانت الهزيمة اليوم هي الثانية لأرسنال مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة كما كانت بمثابة لطمة قوية للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي قاد المدفعجية اليوم للمباراة الثانية فقط وكانت المباراة الأولى له مع الفريق انتهت بالتعادل 1- 1 مع بورنموث.