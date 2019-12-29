"تقنية الفيديو" تتدخل وتنقذ ليفربول أمام وولفرهامبتون

واصل ليفربول انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز على وولفرهامبتون بهدف يوم الأحد في المرحلة العشرين من المسابقة.

ولكن الفريق عانى في مواجهة دفاع وولفرهامبتون وحسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42 احتسبه الحكم بعد العودة إلى "تقنية الفيديو" كما ألغى هدفاً لوولفرهامبتون نهاية الشوط الأول بعد العودة إلى الفيديو.



وأهدر ليفربول عدة فرص على مدار الشوطين بعدما سيطر بشكل كبير على مجريات اللعب خاصة في الشوط الأول، ولكن الفريق كاد يخرج من المباراة بنقطة التعادل فقط في ظل الفرص الخطيرة التي سنحت للضيوف في الدقائق الأخيرة ولكن الحظ حالف ليفربول للخروج بالنقاط الثلاثة للمباراة.

وحقق ليفربول الفوز الثامن عشر له من 19 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن كما أنه الفوز اعاشر له على التوالي في المسابقة بعد تعادله الوحيد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وعزز ليفربول صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 55 نقطة بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام.