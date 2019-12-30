أغويرو يعترف: لحاق سيتي بليفربول"أمر صعب للغاية"

يعتقد سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي أن الفارق الذي يبلغ 14 نقطة بين فريقه حامل اللقب وليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الصعب للغاية تعويضه، ويقول إن سيتي بحاجة للتركيز الآن على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.



وقال المهاجم الأرجنتيني هداف سيتي عبر العصور: تعويض الفارق مع ليفربول صعب للغاية. علينا التركيز على تحقيق الانتصارات لأننا بحاجة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. يجب أن نلعب بالطريقة نفسها ونرى ما سيحدث.



وفاز سيتي 2-صفر على شيفيلد يونايتد باستاد الاتحاد يوم الأحد، لكنه لا يزال متأخراً بفارق كبير عن ليفربول الذي تتبقى له مباراة إضافية أيضا، بعدما انتصر فريق المدرب يورغن كلوب في وقت سابق 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز باستاد أنفيلد.



ورفض بيب غوارديولا مدرب سيتي الاعتراف بأن سباق اللقب انتهى لكنه أكد مرة أخرى أن لا حاجة لمناقشة المسألة. وقال المدرب الإسباني: التفكير في الأمر ليس شيئا واقعيا. عندما يمتلك فريق عدد النقاط التي يمتلكها ليفربول، إذن لماذا علينا التفكير في الأمر عندما نكون متأخرين بفارق 14 أو 17 نقطة؟



وردا على سؤال عما إذا كان من الصعب تحفيز فريقه على تحقيق هدف التأهل لدوري الأبطال المتواضع بعد الفوز باللقب مرتين متتاليتين، قال غوارديولا: أفضل حافز هو محاولة اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات، هذا أفضل شيء.



ولم يقاوم غوارديولا فرصة السخرية من جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خاض فريقه مباراة خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون يوم الجمعة قبل أن يلعب مجددا بعد أقل من 48 ساعة.

وستكون مباراة سيتي التالية في أول أيام العام الجديد عندما يستضيف إيفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي في استاد الاتحاد.