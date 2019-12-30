برشلونة يكشف مدة غياب آرثر.. ويعلن عن إصابة شتيغن

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي برشلونة الاسباني أن حارس مرماه الألماني مارك اندريه تير شتيغن سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط البرازيلي آرثر ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة.

وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني على تويتر بأن الحارس خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وبحسب تجاوبه مع العلاج ستتحدد عودته إلى الملاعب.

أما في ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي آرثر فقد ذكر النادي بأنه يواصل علاجه من إصابة في "المحالب" وسيغيب حوالي ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن مباراتي إسبانيول وغرناطة في الدوري ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

ويتصدر برشلونة ترتيب "الليغا" بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران في الثالث من يناير 2020.