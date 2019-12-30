لامبارد يطلب من لاعبي تشيلسي مواصلة "القتال"

لا يطلب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي من تشكيلته الشابة أكثر من تكرار الروح القتالية التي مكنتهم من الفوز على أرسنال يوم الأحد لمواصلة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه أرسنال ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، بعدما خسر أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث قبل أن يتفوق على توتنهام هوتسبير بقيادة جوزيه مورينيو ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر قبل انتفاضته أمام أرسنال، وأبلغ فرانك الصحفيين: فعل الفريق كل شيء أردته، لقد ثارت شكوك حول الفريق مؤخرا وكانت مستحقة.



ودخل لاعبو تشيلسي في نقاش حاد في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بين الشوطين في ملعب الإمارات بعد تأخرهم بهدف في الشوط الأول وقال لامبارد إن الحديث الصريح مع اللاعبين خلال الاستراحة كان نقطة تحول في المباراة. وتابع : لا أرغب في مشاهدة 11 لاعبا صامتا. شرحت لهم وجهة نظري بكل صراحة ووضوح وبعدها بدأ اللاعبون في الحديث وكان نقاشا حادا وهو ما استفاد منه الفريق.

وأحجم المدرب البالغ من العمر 41 عاما عن وصف أداء يوم الأحد بأنه نقطة تحول وقال إن فرض أسلوب اللعب مع الشخصية سيكون من الأمور التي يأمل تشيلسي في تطويرها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف: الأسبوع الماضي فزنا على توتنهام بعد أن قدمنا كرة قدم جميلة من البداية للنهاية. أمام أرسنال فزنا بعد أن أظهرنا روحا قتالية. لو استطعنا المزج بين الأسلوبين فإنه ستكون لدينا فرصة في المنافسة.