مويس يخلف بيليغريني في تدريب وست هام

أعلن نادي وست هام الإنجليزي يوم الأحد تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس بدلا من التشيلي مانويل بيليغريني المقال من منصبه يوم السبت إثر خسارة الفريق أمام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي.

ووقع مويس عقدا لمدة 18 شهرا وسيخوض الفريق بإشرافه أول مباراة رسمية ضد بورنموث في الأول من يناير في الدوري المحلي.

وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويس على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 أشهر خلال موسم 2017-2018 عندما أنقذه من الهبوط.

وقال مويس (55 عاما) "أشعر بالفخر بعودتي إلى وست هام، لكن الأهم أنني أتطلع لمعرفة ماذا يمكن بوسعي أن أفعل من أجل هذا الفريق وتحقيق الانتصارات مع هذه المجموعة من اللاعبين".

وأضاف "أعتقد أن الفريق يضم مجموعة أفضل حاليا مما كانت عليه عندما توليت المهمة في الفترة الأولى. المهمة الأولى على المدى القصير هو تحقيق الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط قبل النظر نحو المستقبل".

ويحتل وست هام الذي خسر مبارياته الأربع الاخيرة محليا، المركز السابع عشر مع 19 نقطة ويتهدده الهبوط إلى مصاف الدرجة الأولى.

وسبق لمويس أن أشرف على تدريب أندية إيفرتون (2002-2013)، مانشستر يونايتد (2013-2014) ثم ريال سوسييداد الإسباني (2014-2015) وسندرلاند (2016-2017).