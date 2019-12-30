غوارديولا يصف "تقنية الفيديو" بـ"الفوضى الكبيرة"

وصف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظام حكم الفيديو المساعد بـ"الفوضى الكبيرة" بعد جولة شهدت المزيد من القرارات المثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة هذا الموسم، ولا يوجد علامات على تراجع الجدل أو على ترحيب الجماهير بالتكنولوجيا الجديدة.



وقال غوارديولا بعد فوز سيتي 2-صفر على شيفيلد يونايتد يوم الأحد: في كل أسبوع هناك فوضى كبيرة. في مباريات أخرى، هناك فوضى كبيرة. أتمنى أن تكون الأمور أفضل في الموسم المقبل.

وكانت مواجهة سيتي ضد شيفيلد واحدة من مباريات عديدة شهدت إلغاء أهداف، بسبب تسللات بفارق بسيط للغاية، بعد أن استخدم نظام حكم الفيديو المساعد الخطوط الهندسية لإصدار قرارات تستغرق الكثير من الوقت.



وبدا أن شيفيلد افتتح التسجيل عن طريق ليس موسيه في الدقيقة 28، لكن الهدف أُلغي بعدما قرر حكم الفيديو المساعد أن مهاجم الفريق القادم من يوركشير كان في وضع تسلل بفارق ضئيل جدا.



وبعد لحظات من هذه الواقعة، أبدى مشجعو الفريقين معارضتهم لحكم الفيديو المساعد في هتاف موحد، كما هتفت جماهير شيفيلد "هذه ليست كرة قدم" وهو هتاف أصبح مألوفاً في العديد من المباريات.



وأشار كريس وايلدر، مدرب شيفيلد، إلى إلغاء هدف سجله تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي، بسبب حالة تسلل مماثلة خلال تعادل فريقه 2-2 مع توتنهام هوتسبير يوم السبت، وقال إن هناك: ثماني أو تسع" وقائع خلال هذه الجولة فقط، لا يوجد أدلة دامغة، مجرد خطوط وزوايا غير واضحة. يجب أن تكون هناك طريقة أكثر وضوحاً لتعريف التسلل.



ورداً على سؤال عما إذا كان النظام بحاجة لإصلاح أو يجب التخلص منه تماماً، قال مدرب شيفيلد: هذا ليس قراري، يجب أن تتحسن الأمور. لكن مرة أخرى، هناك ثمانية أو تسعة أهداف أُلغيت.