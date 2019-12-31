أرتيتا يأمل في استمرار تشاكا مع أرسنال

يأمل الاسباني ميكل أرتيتا المدرب الجديد لنادي أرسنال الإنكليزي في بقاء لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا، في محاولة منه لإنقاذ النادي اللندني من تراجعه الرهيب هذا الموسم.

واستبعد تشاكا عن خسارة أرسنال الأخيرة امام تشيلسي 1-2 الأحد الماضي بسبب المرض، في ظل تكهنات حول تركه ملعب الإمارات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ونزع الإسباني أوناي ايمري مدرب أرسنال، المُقال من منصبه في أكتوبر الماضي، شارة القائد من تشاكا بعد رد فعل غاضب منه بسبب تعرضه لصافرات الاستهجان من جماهير النادي اللندني.

ومنذ ذلك الوقت، ارتبط اسمه بالانتقال إلى هيرتا برلين الألماني، لكن أرتيتا علّق عن إمكانية رحيل اللاعب البالغ 27 عاما: آمل ألا يحصل ذلك. لعب ضد بورنموث، لعب جيدا جدا، كان ملتزما جدا وقدم مباراة جيدة.

وتابع المساعد السابق للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي: شعر بالمرض بعد المباراة. ارتفعت حرارته ولم يكن على ما يرام. بقي في الفراش في آخر يومين. لهذا السبب لم يتم اختياره.

وأهدر أرسنال تقدمه في الدقائق الأخيرة أمام تشيلسي بعد خطأ ارتكبه حارسه الألماني لينو، ثم بمرتدة من المتألق تامي أبراهام.

ويستقبل أرسنال في اليوم الاول من السنة مانشستر يونايتد في مباراة قوية من المرحلة 21 من الدوري الانكليزي لكرة القدم، باحثا عن الهروب من المركز الثاني عشر المخيب.